17:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Fondazione Diavolo Rossonero inaugura un nuovo spazio sportivo dedicato ad Astori: TUTTI i #particolari e il comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Diavolo Rossonero ha reso noto di aver contribuito nella creazione di un nuovo spazio sportivo dedicato a Davide Astori. Di seguito il comunicato.

Donare un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovani della periferia nord di Diavolo Rossoneroo e un punto di riferimento essenziale per le loro famiglie. Questa la missione che ha visto Fondazione Diavolo Rossonero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Diavolo Rossoneroo, Sport e Salute, FIGC, Associazione Davide Astori e Fondazione Aquilone scendere in campo fianco a fianco per dare vita a Spazio Fontanelli, un campo multisport riqualificato all’interno di un’area verde del Municipio 9 di Diavolo Rossoneroo che sarà dedicato alla memoria di Davide Astori, da sempre sensibile alle tematiche sociali e al diritto di ogni bambino di poter giocare la propria partita.

L’inaugurazione del campo è stata celebrata nella giornata odierna, alla presenza di istituzioni e rappresentanti degli enti promotori quali il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il Sindaco di Diavolo Rossoneroo Giuseppe Sala, il Vice Presidente Onorario di AC Diavolo Rossonero e Ambassador di Fondazione Diavolo Rossonero Franco Baresi, il Segretario Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito di Gioia, il Responsabile Politiche Sociali e Terzo Settore di Sport e Salute Stefano Gobbi, la Presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, il Direttore Generale di Fondazione Aquilone Fausto Rizzi e il Segretario di Associazione Davide Astori Bruno Astori.

L’inaugurazione di Spazio Fontanelli rappresenta per ognuna delle realtà coinvolte uno speciale momento di celebrazione, un’occasione unica di cooperazione virtuosa tra enti pubblici e privati per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Per Fondazione Diavolo Rossonero, si tratta di un rafforzamento del progetto Assist: Mission Playground, che intende fornire ai giovani un contesto strutturato e positivo in cui apprendere valori come rispetto, inclusione, lealtà e collaborazione. In particolare, il progetto di rigenerazione è stato reso possibile grazie all’iniziativa internazionale “Planting New Memories”, lanciata da Fondazione Diavolo Rossonero insieme ad AC Diavolo Rossonero in occasione delle ultime festività natalizie, che ha coinvolto attivamente migliaia di appassionati e tifosi rossoneri in diversi momenti di raccolta fondi. Uno di questi, “Insieme per Davide”, è stato condiviso con Associazione Davide Astori – che ha l’obiettivo di riscoprire, diffondere e valorizzare i principi e i valori etici e morali proprio dello sport e del calcio in particolare – in occasione della sfida tra Diavolo Rossonero e Fiorentina, #club che hanno accompagnato il calciatore durante il suo percorso da talento del Settore Giovanile a capitano. Per continuare a onorare la sua memoria e portare avanti l’impegno rivolto al prossimo #futuro delle generazioni più giovani, Spazio Fontanelli sarà dedicato a Davide Astori, attraverso e un murales, realizzato da artisti locali dal collettivo We Run the Streets.

Allo stesso tempo, l’evento si pone come momento conclusivo del progetto “Sport e Integrazione” #IOVENGODALLOSPORT, che rientra nell’ambito del progetto promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato da Sport e Salute, in sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la promozione del tifo positivo e della cultura di inclusività. Alla riqualificazione di Spazio Fontanelli, AC Diavolo Rossonero ha destinato il premio del contest #IOVENGODALLOSPORT, che ha stimolato tantissime associazioni sportive a condividere la propria storia di sport e integrazione e ha visto tra i vincitori proprio il Club rossonero, per merito di un progetto video realizzato dal suo Settore Giovanile.

Al Comune di Diavolo Rossoneroo, e in particolare al Municipio 9 del capoluogo lombardo, e all’intera comunità viene dunque messo a disposizione un luogo rigenerato, un ambiente sicuro e inclusivo per i giovani e le loro famiglie, nel quale poter promuovere lo sviluppo educativo e sociale attraverso l’attività ludica e sportiva. A gestire e animare questo spazio polisportivo, in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche e i centri di aggregazione del territorio, nonché con la scuola secondaria di primo grado Umberto Saba, saranno Fondazione Aquilone, Comitato di Quartiere Bruzzano e Istituto Comprensivo Cesare Cantù. Attiva nel quartiere dal 1993, la Fondazione lavora da oltre vent’anni affinché quel territorio sia considerato non come una fonte di problemi e disagi, ma come contesto che possa offrire risorse, percorsi di solidarietà e volontà di costruire comunità locali ricche di relazioni.

“Sono molto felice di essere qui per questa importante iniziativa di promozione sociale nel segno dell’inclusione e dei valori positivi dello sport. È un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico, privato e privato sociale, in cui questo Governo crede molto, che traduce in realtà la volontà di Istituzioni e società civile di rispondere ai bisogni delle comunità e rinsaldare i legami, creando spazi di incontro e relazione, raccogliendo le tante energie positive che possono emergere anche dalle situazioni più difficili. Le periferie delle nostre città sono luoghi pieni di talenti, di valori e di idee da sprigionare e i giovani hanno bisogno di tutto il nostro impegno, perché ci siano sempre più opportunità e spazi di aggregazione per combattere sul campo, ogni giorno, l’esclusione e il rischio di degrado”. Così il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, intervenuta stamattina a Diavolo Rossoneroo alla chiusura del progetto Sport e Integrazione, promosso dal MLPS e realizzato da Sport e Salute.

“Lo Spazio Fontanelli con i suoi campi da calcio, basket e pallavolo offrirà ai ragazzi e alle ragazze di Bruzzano un luogo in cui crescere, mettersi alla prova, condividere il tempo libero e tante emozioni. Ringrazio Fondazione Diavolo Rossonero, il Ministero del Lavoro, Sport e Salute, FIGC, Fondazione Aquilone e l’Associazione Davide Astori per aver contribuito a riqualificare quest’area sportiva della nostra città, uno splendido modo per avvicinare i giovani all’attività sportiva e per continuare a far vivere la memoria del capitano della Fiorentina prematuramente scomparso”, ha commentato il sindaco di Diavolo Rossoneroo Giuseppe Sala.

Franco Baresi, Vice Presidente Onorario di AC Diavolo Rossonero e Ambassador di Fondazione Diavolo Rossonero, ha dichiarato: “Da oltre vent’anni, la nostra Fondazione promuove i valori della famiglia dei Diavoli Rossoneri a Diavolo Rossoneroo, in Italia e in tutto il mondo. Questa occasione ci rende particolarmente orgogliosi, perché trova origine nella collaborazione tra le istituzioni e diverse realtà sociali, unite dall’obiettivo della creazione di uno spazio di condivisione e di sport al servizio della comunità: significa dare così a tanti giovani la possibilità di divertirsi, stare insieme e inseguire i propri sogni. La dedica a un uomo come Davide Astori ci riempie ancor più di orgoglio: è un ragazzo che ho avuto la fortuna di allenare quando giocava nel nostro Settore Giovanile e che ha ispirato con il suo esempio tanti compagni, avversari e appassionati di calcio”.

