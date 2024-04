Fofana #Milan AC, la pista si scalda: AD Furlani vuole convincere il Monaco con questa cifra! ULTIMISSIME

12:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Fofana-Diavolo Rossonero, la pista per il centrocampista del Monaco si scalda: Furlani ha pronta quell’offerta. I #particolari Fofana del Monaco è il nome caldo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la prossima #campionato. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno del 2025, ha già dato il suo ok al trasferimento a […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fofana Diavolo Rossonero, la pista si scalda: Furlani vuole convincere il Monaco con questa cifra! ULTIMISSIME appeared first on Diavolo Rossonero News 24.