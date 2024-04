Fofana #Milan AC, cambia il piano della dirigenza dei Diavoli Rossoneri: la VERITA’ sull’interesse dei diavoli rossoneri

18:03,2 Apr 2024, MILANELLO.

Fofana Diavolo Rossonero, cambia il piano della dirigenza dei Diavoli Rossoneri: la VERITA’ sull’interesse dei rossoneri in vista dell’estate e sul centrocampo. I #particolari Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel nel Daily Briefing di Fabrizio A.S. Romano, Youssouf Fofana del Monaco non è al momento un vero e proprio obiettivo del #mercato rossonero. Il centrocampista classe 1999, cosi […]

