Florenzi suona la carica: il messaggio del terzino dopo AC Milan Rennes

Florenzi suona la carica: il messaggio del terzino rossonero dopo la vittoria del Milan contro il Rennes in Europa League

Al termine della sfida di ieri sera che il Milan ha vinto a San Siro contro il Rennes, Alessandro Florenzi è intervenuto sul proprio profilo Instagram per celebrare l’importante successo ottenuto.

«Grandissima vittoria» ha commentato il terzino rossonero, autore anche lui di una buona partita. La testa ora è già proiettata al prossimo impegno in campionato di domenica in casa del Monza.

