Florenzi in versione assist-man: i numeri della sua stagione al AC Milan ed una curiosità

Florenzi in versione assist-man: i numeri della sua stagione al Milan ed una curiosità sui passaggi del terzino rossonero

È un Alessandro Florenzi quasi “inedito” quello che si sta vedendo quest’anno al Milan. Il ruolo di gregario, la disponibilità e la sua abilità nel farsi trovare pronto nel momento del bisogno, hanno fatto sì che Stefano Pioli lo lanciasse da titolare diverse volte nel corso di questa stagione.

Il terzino non ha quasi mai deluso, nemmeno ieri nella sfida d’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes. Suo l’assist per il gol di Loftus Cheek che ha sbloccato la gara: con questa salgono a 3 le sue assistenze finora in tutte le competizioni. È la prima volta che gli capita in carriera dal 2018/19, quando con la Roma aveva fornito proprio 3 assist ai propri compagni. La curiosità è che tutti i suoi passaggi chiave hanno portato poi a un gol di testa.

