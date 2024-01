Florenzi avvisa l’Fc Internazionale: «Complimenti a Mister Inzaghi, ma ora il Ac Milan…» #Intervista

Il terzino del Milan Alessandro Florenzi ha parlato della lotta Scudetto, complimenti all’Inter e punto su cosa faranno i rossoneri

Intervenuto a Sportmediaset, ad Alessandro Florenzi è stato chiesto un pensiero sulla lotta Scudetto. Il terzino ha fatto i complimenti all’Inter di Inzaghi e alla Juve di Allegri, confermando però la volontà del Milan di lavorare duramente pensando solo al proprio cammino verso gli obiettivi prefissati.

LOTTA SCUDETTO ED EUROPA LEAGUE – «Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso quasi netto. Noi facciamo il nostro percorso e verso marzo-aprile vedremo a che punto saremo. Se piaceva anche a me, come a Pioli, il nascondino? Sì, anche se mi piaceva di più giocare a pallone… Europa League? Il Milan non l’ha mai vinta, no? Perché non deve essere un obiettivo allora, sta lì».

L’articolo Florenzi avvisa l’Inter: «Complimenti a Inzaghi, ma ora il Milan…» proviene da Inter News 24.