Florenzi a NEWS: «Abbiamo dato tutto, io sto bene. Complimenti a chi ha fatto i calendari»

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato così a Sky dopo il Sassuolo:

«Mi sono semplicemente di dire che oggi abbiamo dato tutto, siamo usciti con la lingua di fuori. Sappiamo di aver dato tutto e questa è una chiave del successo di un gruppo. Noi giochiamo prima di tutto per il Milan poi ovviamente il mister ci da tanta fiducia e libertà. Può essere la chiave di volta: ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni. Anche mandandosi a volte a quel paese. Perché ci teniamo. Momento? Delicato perché sei il Milan sei sempre sul filo del rasoio. È una società che merita di stare in alto e di combattere per i posti che ci competono. Sto bene. Il mister mi mette sempre nelle condizioni di giocare e di fare quello che posso per la squadra. Adesso dobbiamo ricaricare le pile perché non possiamo fermarci. Chi invece ha fatto il calendario sì. Noi no. Noi domani a mezzanotte andremo a letto e loro brinderanno al nuovo anno. E va bene così».

