Flamengo, l’ex Fc Internazionale Gabigol turno di squalificato due anni per doping

19:19, 26 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

(ANSA) – ROMA, 25 MAR – L’attaccante brasiliano del Flamengo Gabriel Barbosa, noto come Gabigol, è stato sospeso per due anni per tentata frode durante un test antidoping dello scorso anno.

