26 Feb 2024, 14:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Apprensione per Martinez Quarta in casa Fiorentina: il difensore argentino ricoverato in ospedale dopo un forte dolore addominale

Grande spavento nella notte in casa Fiorentina per il difensore Martinez Quarta. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il difensore argentino è infatti stato ricoverato in ospedale a causa di un forte dolore addominale.

Gli esami hanno escluso possibili complicazioni per l’argentino.

L’articolo Fiorentina, paura per Martinez Quarta: ricoverato in ospedale proviene da Internazionale News 24.