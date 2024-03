Fiorentina #Milan AC, strategia decisa: ecco come Mister Stefano Pioli sostituirà Threno Hernandez. Gioca lui

12:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli dovrà sostituire lo squalificato Theo Hernandez: a sinistra tocca a Florenzi Come riportato da Tuttosport, Stefano Coach Pioli, tecnico del Diavolo Rossonero, ha deciso come sostituire lo squalificato Theo Hernandez nella sfida di sabato sera al Franchi tra Fiorentina e #club rossonero. Se a destra verrà confermato il capitano Davide Calabria, a sinistra toccherà […]

