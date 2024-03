Fiorentina #Milan AC: scelta fatta su Nico Gonzalez, la decisione di Italiano per il #Big match

00:00,30 Mar 2024, MILANELLO.

In vista di Fiorentina Diavolo Rossonero di domani sera Italiano sembra aver fatto la sua scelta su Nico Gonzalez. La decisione dell’Mister Per il match di domani sera al Franchi tra Fiorentina e Diavolo Rossonero, valido per la trentesima giornata della Serie A 2023-24, Vincenzo Italiano sembra aver preso la sua decisione su Nico Gonzalez: come riportato […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fiorentina Diavolo Rossonero: scelta fatta su Nico Gonzalez, la decisione di Italiano per il match appeared first on Diavolo Rossonero News 24.