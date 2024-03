Fiorentina #Milan AC, Orlando avvisa i diavoli rossoneri, la dichiarazione ufficiale: «Gara complicata per un motivo. E peserà quell’assenza» #Intervista #News #Ultimora

15:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina-Diavolo Rossonero, Massimo Orlando, ex calciatore, ha avvisato i rossoneri di Stefano Coach Pioli: partita molto complicata Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato la gara di questa sera tra Fiorentina e Diavolo Rossonero. Sfida difficile per i rossoneri anche in virtù dell’assenza per squalifica di Theo Hernandez. PAROLE – «Sarà una partita particolare. Come […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fiorentina Diavolo Rossonero, Orlando avvisa i rossoneri: «Gara complicata per un motivo. E peserà quell’assenza» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.