Fiorentina #Milan AC, Mister Stefano Pioli scioglie i dubbi: in difesa giocano loro! ULTIMISSIME

15:00,30 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli ha deciso la coppia centrale di difesa per la sfida di questa sera: giocano Thiaw e Tomori Stefano Coach Pioli ha sciolto i dubbi di formazione per quanto riguarda la difesa in vista della sfida di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Diavolo Rossonero. Il tecnico, che sugli esterni lancerà Calabria e Florenzi, […]

