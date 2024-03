Fiorentina #Milan AC: Mister Stefano Pioli punta Liedholm, il traguardo nel mirino dell’mister

03:01,30 Mar 2024, MILANELLO.

Domani sera il Diavolo Rossonero affronterà la Fiorentina in campionato. Coach Pioli può raggiungere un traguardo, nel mirino Liedholm In caso di vittoria nel match di domani sera del Diavolo Rossonero contro la Fiorentina valido per la trentesima giornata della Serie A 2023-24 Coach Pioli potrebbe raggiungere un importante traguardo. Raggiungerebbe quota 128 successi sulla panchina dei Diavoli Rossoneri, come Liedholm […]

