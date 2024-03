Fiorentina #Milan AC, Mister Stefano Pioli perde un altro rossonero: salterà la trasferta al Franchi #NEWS

21:01,29 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina Diavolo Rossonero, Coach Pioli perde un altro rossonero: salterà la trasferta al Franchi. Le #news verso il prossimo match di campionato Un altro rossonero salterà la trasferta contro la Fiorentina in programma sabato sera. Coach Pioli, come riportato da SkySport, dovrà fare meno anche di Antonio Mirante. Il terzo portiere del Diavolo Rossonero salterà il match e si […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fiorentina Diavolo Rossonero, Coach Pioli perde un altro rossonero: salterà la trasferta al Franchi #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.