Fiorentina #Milan AC, Milenkovic e Quarta che flop! La critica ai centrali della viola

03:00,1 Apr 2024, MILANELLO.

Fiorentina Diavolo Rossonero, Milenkovic e Quarta che flop! La critica ai centrali della viola che hanno contribuito alla vittoria dei rossoneri Giornata da dimenticare per alcuni singoli della squadra di Italiano nella sconfitta di ieri della Fiorentina contro il Diavolo Rossonero. Protagonisti in negativo soprattutto i due difensori centrali, Milenkovic e Martinez Quarta. Scivoloni, svarioni e sbavature […]

