Fiorentina #Milan AC, i viola chiedono un rigore ma Marelli (esperto arbitrale di DAZN) è sicuro, la dichiarazione ufficiale: «Il tiro sbatte sul braccio di Tomori…» #Intervista #News #Ultimora

22:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina Diavolo Rossonero, i viola chiedono un rigore ma Marelli (esperto arbitrale di DAZN) è sicuro: «Il tiro sbatte sul braccio di Tomori…». Le parole dell’ex arbitro Al minuto 29 importante occasione per i viola in Fiorentina Diavolo Rossonero. Bennacer ha perso un sanguinoso pallone al limite nel rimpallo con Kouamé, su cui è arrivato Belotti che ha calciato a colpo […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fiorentina Diavolo Rossonero, i viola chiedono un rigore ma Marelli (esperto arbitrale di DAZN) è sicuro: «Il tiro sbatte sul braccio di Tomori…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.