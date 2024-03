Fiorentina #Milan AC, “El Chuku” Chukwueze insidia Capitan America Pulisic: Mister Stefano Pioli orientato a schierare lui per un motivo. Ecco quale

15:01,30 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina-Diavolo Rossonero, ballottaggio a destra tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze: Coach Pioli può scegliere lui per un motivo Come riferito dal Corriere dello Sport, c’è un ballottaggio aperto in casa Diavolo Rossonero per quanto riguarda la formazione di questa sera per la gara contro la Fiorentina al Franchi. Stefano Coach Pioli deve decidere chi lanciare dal primo minuto […]

