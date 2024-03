Fiorentina #Milan AC DIRETTA: l’avvicinamento al #Big match del Franchi, le #NEWS sulle valutazioni di Mister Stefano Pioli

15:01,30 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero è ospite della Fiorentina nella 30ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live Il Diavolo Rossonero va a caccia di nuovi punti per blindare il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. I rossoneri questa sera vanno di scena all’Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. CLICCA QUI PER […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fiorentina Diavolo Rossonero LIVE: l’avvicinamento al match del Franchi, le #news sulle scelte di Coach Pioli appeared first on Diavolo Rossonero News 24.