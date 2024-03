Fiorentina #Milan AC, #Dietro le Quinte di spogliatoio: così la sconfitta della Vecchia Signora Juventina ha influito sui diavoli rossoneri

12:00,31 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina Diavolo Rossonero, RETROSCENA di spogliatoio: così la sconfitta della Juve ha influito sulla prestazione dei rossoneri L’edizione odierna del Corriere dello Sport, nell’esaltare la prestazione dei rossoneri nel suo complesso, ha posto l’attenzione anche su qualche errore di troppo commesso dalla squadra di Coach Pioli. Tra questi la costruzione sbagliata da dietro da parte di Bennacer […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fiorentina Diavolo Rossonero, RETROSCENA di spogliatoio: così la sconfitta della Juve ha influito sui rossoneri appeared first on Diavolo Rossonero News 24.