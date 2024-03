Fiorentina #Milan AC, chi sostituirà Threno Hernandez? Mister Stefano Pioli ha già scelto: tocca a lui

11:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli ha già scelto chi sostituirà Theo Hernandez contro i Viola: tocca ad Alessandro Florenzi

Come riferito dal Corriere dello Sport, in vista della trasferta sul campo della Fiorentina del prossimo 30 marzo, il Diavolo Rossonero dovrà sostituire lo squalificato Theo Hernandez, fermato con un turno di squalifica dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione contro il Verona.

Coach Pioli, tecnico dei rossoneri, ha già scelto il sostituto: toccherà ad Alessandro Florenzi partire dal primo minuto a sinistra con Calabria confermato a destra.

