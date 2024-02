Fiorentina Lazio 2-1: l’ex #Milan AC Bonaventura firma la vittoria

00:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

L’ex Diavolo Rossonero Bonaventura firma la rimonta della Fiorentina contro la Lazio al Franchi. Sorpasso viola ai biancocelesti

Nell’ultima partita della 26a giornata di Serie A, la Fiorentina batte in rimonta 2-1 la Lazio e la sorpassa al 7° posto, tornando in piena zona Europa. Vittoria strameritata quella della Viola, che colpisce anche quattro pali e sbaglia un rigore con Nico Gonzalez.

L’unico acuto della Lazio il bel gol di Luis Alberto nel recupero del primo tempo. La zona Champions si allontana per i biancocelesti che venerdì affronteranno il Diavolo Rossonero.

