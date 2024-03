Fiorentina ##Juve #Femminile Coppa Italia #DIRETTA #News: Aprile in porta, confermate Calligaris-Salvai

15:33, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Coppa Italia femminile

La Juventus Women è ospite della Fiorentina nel primo round delle semifinali di Coppa Italia. Le bianconere cercano al Viola Park un risultato propedeutico al passaggio del turno.

Fiorentina Juventus Women 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 15

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Fiorentina Juventus Women Sampdoria 0-0: risultato e tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Baldi; Erzen, Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johansdottir; Janogy, Boquete, Catena; Longo. All. De La Fuente. A disp. Schroffenegger, Cinotti, Parisi, Bellucci, Toniolo, Mijatovic, Lundin, Tucceri Cimini, Russo

Juventus Women (4-2-3-1): Aprile; Lenzini, Calligaris, Salvai, Boattin; Caruso, Palis; Cantore, Echegini, Garbino; Girelli. All. Montemurro. A disp. Gama, Cafferata, Nyström, Bonansea, Peyraud-Magnin, Bragonzi, Thomas, Cascarino, Pelgander

Arbitro: Ubaldi di A.S. Roma 1

Fiorentina Juventus Women: il pre partita

Let’s gooooo! #FiorentinaJuve pic.twitter.com/tbwvl03zZQ — Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 3, 2024

Ciao, Bianconere! #FiorentinaJuve pic.twitter.com/iZHNJJGKFI — Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 3, 2024

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞! #FiorentinaJuve pic.twitter.com/qNeAku8dS1 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 3, 2024

