Fiorentina Frosinone 5-1: Italiano a valanga, corsa Champions riaperta

Fiorentina-Frosinone 5-1: Italiano a valanga nella gara delle 12:30. I Viola riaprono la corsa Champions League

La Fiorentina, nell’anticipo delle 12:30 della 24esima giornata, travolge il Frosinone con un netto 5-1.

I padroni di casa trovano la vittoria con i gol di Belotti, Ikoné, Martinez, Nico Gonzalez e Barak. Inutile la rete di Mazzitelli ad inizio secondo tempo. La squadra di Italiano a -12 dal Milan in attesa della sfida di questa sera.

