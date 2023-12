Fiorentina Fc Internazionale Women, grave indisponibilità per Karchouni: esce in barella

Nei primi 10 minuti di Fiorentina Inter Women, una delle protagoniste è costretta ad abbandonare il campo: infortunio per Karchouni

Apprensione per l’Inter Women per le condizioni di Ghoutia Karchouni, uscita dal campo nel corso del match contro la Fiorentina a causa di una grave infortunio al ginocchio. La centrocampista si è accasciata al terreno di gioco mentre si stava avvicinando verso l’area avversaria palla al piede: ad un certo punto le è ceduto il ginocchio.

Si teme un infortunio serio per la calciatrice algerina con cittadinanza francese: mani sul volto per lei, che esce in lacrime ed in barella. Al suo posto Pandini. Nerazzurre attualmente in vantaggio per 0 ad 1 grazie alla rete di Cambiaghi, ma le attenzioni adesso sono tutte rivolte a Ghoutia.

