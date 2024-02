Fiorentina Fc Internazionale Women DIRETTA 0-0: esordio di Milinkovic, che subentra all’infortunata Pedersen

Pubblicità

Ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile tra Fiorentina e Inter Women, ferme all’andata 2-2: la cronaca live del match

Appuntamento alle 15 per il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile tra la Fiorentina e l'Inter Women

AGGIORNA LA LIVE

FIORENTINA INTER WOMEN, LA CRONACA

71′ – Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Johannsdottir e Hammarlund, subentrando a Longo e Severini

57′ – Sostituzione per l’Inter: esce l’infortunata Pedersen, al suo posto il neo acquisto Milinkovic, all’esordio

52′ – Infortunio per Pedersen, che chiama il cambio

50′ – Ancora Inter avanti, con Alborghetti che sfiora il 50° gol in carriera intercettando in area! Schroffenegger sulla linea!

49′ – TENTATIVO DELL’INTER, con Serturini, che con una conclusione a giro tenta di sorprendere Schroffenegger: il pallone sfiora il palo!

46′ – Chance importante per l’Inter, con la combinazione Serturini-Bonfantini che arriva al cospetto di Schroffenegger. L’attaccante si trova però in posizione defilata e il portiere può fare sua la sfera

-secondo tempo-

Sostituzione per la Fiorentina: esce Janogy per l’ingresso di Catena

-fine primo tempo-

42′ – OCCASIONISSIMA PER L’INTER! Cambiaghi svetta di testa dal corner battuto da Magull e indirizza a rete, Schroffenegger s’invola e di pugno le dice no!

40′ – Cartellino giallo per Mijatovic

31′ – Sbaglia tutto Csiszar, che riceve in ottima posizione da Pedersen; la centrocampista ha fretta di tirare e non calibra bene.

30′ – Altra occasione per l’Inter, con Merlo che si crea da sola lo spazio e l’occasione per concludere a rete. Centrale, nessun problema per Schroffenegger

25′ – L’Inter prova a rendersi pericolosa in avanti, sfruttando il tridente offensivo: Cambiaghi dal centro dell’area passa a Serturini, che da posizione defilata cerca comunque la porta. Pallone alto.

14′ – PALLA GOL per la Fiorentina, con Longo che apparecchia un pallone nel cuore dell’area nerazzurra per i piedi di Mijatovic. Il tiro dell’attaccante termina fuori di un niente!

9′ – Punizione golosa per l’Inter da una grande distanza: il preciso cross curvo di Magull finisce direttamente tra le mani di Schroffenegger.

3′ – Cross in mezzo della viola Faerge alla ricerca di compagne, Cetinja fa sua la sfera

2′ – Fiorentina subito avanti con la conclusione pretenziosa di Cinotti dalla distanza di 30 metri: non inquadra lo specchio

Fischio d’inizio alle 15, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Serturini

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 1 Schroffenegger; 16 Erzen, 14 Toniolo, 34 Agard, 44 Faerge; 4 Cinotti, 21 Severini, 87 Boquete; 17 Janogy, 7 Longo, 20 Mijatovic. A disposizione: 24 Baldi, 55 Russo, 8 Parisi, 9 Hammarlund, 10 Catena, 11 Bellucci, 18 Johannsdottir, 23 Georgieva, 27 Tucceri Cimini. Coach: Sebastian De La Fuente.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 55 Tomter, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 23 Magull, 4 Junge Pedersen (52′ Milinkovic), 27 Csiszar; 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini. A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fordos, 18 Pandini, 24 Milinkovic, 47 Fadda, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro contro la Fiorentina

Il riscaldamento delle nerazzurre

