Fiorentina Fc Internazionale Women 1-1: ai rigori la viola vince 4-2

Ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile tra Fiorentina e Inter Women, ferme all’andata 2-2: la cronaca live del match

Appuntamento alle 15 per il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia femminile tra la Fiorentina e l’Inter Women: segui la cronaca live con noi!

AGGIORNA LA LIVE

FIORENTINA INTER WOMEN, LA CRONACA

8 – Bellucci segna e fa volare la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia

7 – Jelcic realizza nell’angolino!

6 – Parisi beffa completamente l’estremo difensore Cetinja

5 – Thogersen alto sopra la traversa

4 – Toniolo sotto il sette, imprendibile per il portiere nerazzurro

3 – Milinkovic segna, spiazzando Schroffenegger

2 – Boquete angola bene e trafigge Cetinja

1 – Polli fallisce con un rasoterra centrale. Il portiere para

– CALCI DI RIGORE –

118′ – Cambio per le Inter Women: esce Cambiaghi, al suo posto dentro Jelcic

117′- cartellino giallo per Bellucci, a causa dell’intervento su Pandini

110′ – PAREGGIO DELLA FIORENTINA. Azione disordinata in area, che tra un rimpallo e l’altro finisce sui piedi di Hammarlund, che non fallisce davanti alla linea

106′ – ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Erzen, dentro Tucceri Cimini

-2° tempo supplementare-

103′ – GOL DELL’INTER, FIRMATO MICHELA CAMBIAGHI!!!! Grande azione di sacrificio di Polli, che si fa spazio in area. Il pallone arriva sui piedi di Cambiaghi, che di sinistro calcia di prima intenzione e trafigge Schroffenegger!

99′ – Hammarlund schiaccia di testa a tu per tu con Cetinja, il portiere blocca l’accesso alla rete!

96′ – S’infortuna anche Csiszar, che chiede il cambio: al suo posto Pandini

95′ – cambio anche nelle fila della Fiorentina: fuori Cinotti per Parisi

95′ – sostituzione per l’Inter: entra Fordos al posto di Alborghetti

-1° tempo supplementare-

-fine secondo tempo-

93′ – Occasione d’oro per Cambiaghi, che dallo sviluppo di calcio di punizione si fa trovare pronta in area viola: Schroffenegger per miracolo!!!

4′ di recupero assegnati

87′ – Fiorentina vicinissima al vantaggio, col colpo di testa di Hammarlund su cross di Erzen! Fuori di un soffio

84′ – Doppio cambio per le Inter Women: entrano Robustellini e Polli, fuori Bonfantini e Serturini

80′ – Altro cambio per la Fiorentina: termina la partita di Mijatovic, al suo posto dentro Bellucci

78′ – Occasione per la Fiorentina, col colpo di testa a schiacciare di Johannsdottir, che però non impensierisce Cetinja

76′ – Milinkovic si divora il gol del vantaggio all’esordio! Dallo sviluppo di calcio di punizione battuto da Magull, la giocatrice aggancia in area e indirizza a rete, ma il pallone termina fuori

71′ – Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Johannsdottir e Hammarlund, subentrando a Longo e Severini

57′ – Giallo per Tomter

57′ – Sostituzione per l’Inter: esce l’infortunata Pedersen, al suo posto il neo acquisto Milinkovic, all’esordio

52′ – Infortunio per Pedersen, che chiama il cambio

50′ – Ancora Inter avanti, con Alborghetti che sfiora il 50° gol in carriera intercettando in area! Schroffenegger sulla linea!

49′ – TENTATIVO DELL’INTER, con Serturini, che con una conclusione a giro tenta di sorprendere Schroffenegger: il pallone sfiora il palo!

46′ – Chance importante per l’Inter, con la combinazione Serturini-Bonfantini che arriva al cospetto di Schroffenegger. L’attaccante si trova però in posizione defilata e il portiere può fare sua la sfera

-secondo tempo-

Sostituzione per la Fiorentina: esce Janogy per l’ingresso di Catena

-fine primo tempo-

42′ – OCCASIONISSIMA PER L’INTER! Cambiaghi svetta di testa dal corner battuto da Magull e indirizza a rete, Schroffenegger s’invola e di pugno le dice no!

40′ – Cartellino giallo per Mijatovic

31′ – Sbaglia tutto Csiszar, che riceve in ottima posizione da Pedersen; la centrocampista ha fretta di tirare e non calibra bene.

30′ – Altra occasione per l’Inter, con Merlo che si crea da sola lo spazio e l’occasione per concludere a rete. Centrale, nessun problema per Schroffenegger

25′ – L’Inter prova a rendersi pericolosa in avanti, sfruttando il tridente offensivo: Cambiaghi dal centro dell’area passa a Serturini, che da posizione defilata cerca comunque la porta. Pallone alto.

14′ – PALLA GOL per la Fiorentina, con Longo che apparecchia un pallone nel cuore dell’area nerazzurra per i piedi di Mijatovic. Il tiro dell’attaccante termina fuori di un niente!

9′ – Punizione golosa per l’Inter da una grande distanza: il preciso cross curvo di Magull finisce direttamente tra le mani di Schroffenegger.

3′ – Cross in mezzo della viola Faerge alla ricerca di compagne, Cetinja fa sua la sfera

2′ – Fiorentina subito avanti con la conclusione pretenziosa di Cinotti dalla distanza di 30 metri: non inquadra lo specchio

Fischio d’inizio alle 15, si parte!

Migliore in campo nel primo tempo: Serturini

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 1 Schroffenegger; 16 Erzen (106′ Tucceri Cimini), 14 Toniolo, 34 Agard, 44 Faerge; 4 Cinotti (8 Parisi 91′), 21 Severini (18 Johannsdottir 72′), 87 Boquete; 17 Janogy (10 Catena 46′), 7 Longo (9 Hammarlund 72′), 20 Mijatovic (11 Bellucci 80′). A disposizione: 24 Baldi, 55 Russo, 23 Georgieva, 27 Tucceri Cimini. Coach: Sebastian De La Fuente.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 55 Tomter, 19 Alborghetti (17 Fordos 91′), 13 Merlo; 23 Magull, 4 Junge Pedersen (24 Milinkovic 57′), 27 Csiszar (18 Pandini 94′); 15 Serturini (9 Polli 85′), 36 Cambiaghi, 11 Bonfantini (14 Robustellini 85′). A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 47 Fadda, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

IL PREPARTITA

L’XI di partenza nerazzurro contro la Fiorentina

Le scelte di @ritaguari per #FiorentinaInter #ForzaInter #InterWomen #CoppaItaliaFemminile pic.twitter.com/1Xnf8xZ34i — Inter Women (@Inter_Women) February 6, 2024

Il riscaldamento delle nerazzurre

Solo 15 minuti a #FiorentinaInter #ForzaInter #InterWomen #CoppaItaliaFemminile pic.twitter.com/xdEJWDgmv1 — Inter Women (@Inter_Women) February 6, 2024

Matchday!

Matchday

#FiorentinaInter

#CoppaItaliaFemminile

15:00 CET

Stadio Curva Fiesole – Viola Park#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/ZI1AWWzliU — Inter Women (@Inter_Women) February 6, 2024

L’articolo Fiorentina Inter Women 1-1: ai rigori la viola vince 4-2 proviene da Inter News 24.