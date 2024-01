Fiorentina Fc Internazionale, Mister Inzaghi lancia Frattesi dal 1′: esame importante per lui per 3 motivi

Fiorentina Inter, Inzaghi lancia Frattesi dal 1′ date le assenze di Barella e di Calhanoglu: esame importante per lui per 3 motivi

In vista di Fiorentina Inter, match di domenica sera valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, tutti i riflettori saranno puntati su Davide Frattesi. Date le squalifiche di Calhanoglu e Barella, Simone Inzaghi si affiderà a lui a centrocampo (oltre che ad Asllani).

L’ex Sassuolo, come sottolinea Sport Mediaset, finora è partito soltanto una volta da titolare in campionato su 18 partite disputate. Spesso è stato determinante a partita in corso, adesso dovrà dimostrare di poter essere decisivo dal primo minuto per tre motivi: per sé stesso, per l’Inter e per la lotta scudetto.

L’articolo Fiorentina Inter, Inzaghi lancia Frattesi dal 1′: esame importante per lui per 3 motivi proviene da Inter News 24.