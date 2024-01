Fiorentina Fc Internazionale DIRETTA 0-1: Sommer’s Magic para il rigore a Gonzalez, altro cambio Mister Inzaghi!

Appuntamento alle 20:45 al Franchi per Fiorentina Inter, match valevole per la 22^ giornata di Serie A: ecco la cronaca live

Allora ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze avrà inizio Fiorentina-Inter, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A: segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro.

CRONACA LIVE

1′- Il match è inziato!

1′ – Prima opportunità viola: errore in costruzione di Sommer, attento Bonaventura che recupea il pallone e serve Nzola, quest’ultimo però è in fuorigioco e non può segnare

5′ – Insiste la Fiorentina: ancora Nzola in azione, il tiro viene murato dalla difesa dell’Inter!

8′ – Meglio Fiorentina in questo avvio, difende con ordine l’Inter che non concede nulla

10′ – Si fa vedere l’Inter: Traversone e controcross in area viola, ma a ricevere il pallone in centro non c’è nessuno

11′ – OCCASIONE INTER: Errore clamoroso di Martinez Quarta che regala il pallone a Lautaro, il Toro colpisce a botta sicura e Terracciano devia di poco alto

13′ – GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA: Gol di Nzola che si libera e segna davanti a Sommer, ma per l’assistente è fuorigioco (conferma subito il VAR)

12′ – Torna a farsi vedere l’Inter: Si fanno rivedere i nerazzurri, Thuram velocissimo invola in rete Frattesi, Faraoni salva Terracciano battuto

14′ – GOOOOOOOL DELL’INTER: Ha segnato Luataro Martinez! Calcio d’angolo per i nerazzurri, sul traversone il più lesto di tutti è il TORO che impatta e segna

20′ Si abbassano i ritmi: Dopo un avvio incandescente sembrano abbassarsi i ritmi, la Fiorentina prova a riorganizzarsi dopo il gol subito

25′ Si difende l’Inter: Fiorentina che sembra ora affidarsi ai lanci lunghi, perfetta la difesa di Inzaghi (che si fa sentire dalla panchina), i nerazzurri gestiscono bene

27′ Occasione Viola: Funambolico Ikone che si beve Carlos Augusto e serve Beltran in area, chiude ancora il muro nerazzurro

29′ Punizione Fiorentina: Calcio piazzato dai 30 metri per la Viola, palla che finisce senza problemi docile tra le braccia di Sommer

32′ Contropiede Inter: Dimostrazione di potenza inaudita di Thuram che parte palla al piede e si invola nella metà campo avversaria prima di carambolare a terra per lo sforzo

35′ Italiano riorganizza i suoi: Ancora possesso Inter in area avversaria, Italiano furioso in panchina striglia i viola

35′ – MIRACOLO DI SOMMER: Fiammata Viola, sfera tra i piedi di Bonaventura che colpisce a botta sicura e incontra la risposta in corner di Sommer

37′ – Possibile rigore per la Fiorentina: contatto in area tra Bastoni e Ranieri, controllo del VAR

37′ – Nessun rigore! Si riprende a giocare, confermata la versione dell’arbitro!

43′ – Giallo per Bastoni: Aureliano punisce Bastoni per aver intercettato il pallone indirizzato a Nzola

45 + 1′ Punizione Fiorentina: tiro di Bonaventura dalla distanza, respinge la barriera

45 + 1′ BASTONI! Super intervento del difensore che compie un autentico miracolo su Nzola deviando la sua cocnclsione

45 + 2′ Giallo per Ikone

45′ + 3′ Fine primo tempo!

45′ Inizia il secondo tempo!

45′ – Cambio Fiorentina: esce Arthur, dentro Lopez

47′ – Subito ritmi altissimi in campo: si riprende con lo stesso copione del primo tempo

50′ – Buon avvio dell’Inter – La squadra di Inzaghi palesa una netta superiorità in ogni zona del campo, la partita resta però in bilico

54′ – Occasione Inter: Thuram-Frattesi-Martinez, azione tutta in verticale con tiro del Toro che per poco non pesca il secondo gol

56′ – Si scalda il Franchi: Azioni a cascata da ambo le parti, si fanno sentire i 35 mila spettatori presenti (ampia rappresentanza dei nerazzurri)

58′ – Inzaghi guarda la panchina, possibili cambi per lui a breve

61′ – Cambio Fiorentina: Entra Gonzalez, esce Ikone

61′ – TRIPLO CAMBIO INTER – Arnautovic, Dumfries e Acerbi per Thuram, Bastoni, Acerbi

66′ – Segna subito Arnautovic: l’arbitro fischia il fuorigioco (netto) dell’attaccante prima che la palla entri in rete

68′ – Errore di Nzola!: clamoroso errore dell’attaccante Viola che libertosi in area nerazzurra serve il pallone a Sommer invece che ai suoi due compagni pronti ad insaccare

71′ Ancora Nzola – Movimento pericoloso di Nzola che si smarca nuovamente per far partire il sinistro, la conclusione però viene ammortizzata da Pavard che agevola il lavoro di Sommer

73′ OCCASIONE FIORENTINA – Succede tutto nel giro di pochi secondi. Uscita a valanga di Sommer su Nzola, arriva allora Duncan per la Fiorentina che prova ad insaccare di testa. Pavard è il più lesto di tutti e salva sulla linea

75′ – Possibile rigore per la Fiorentina – Osservata speciale l’uscita si Sommer su Nzola

76′ – RIGORE PER LA FIORENTINA

76′ – Ammonito Sommer

78′ – LA PARA SOMMER! Parato il rigore di Gonzalez dal portiere nerazzurro!

79′ – CAMBIO INTER – Fuori Lautaro Martinez, dentro Sanchez

FIORENTINA INTER, IL TABELLINO:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nzola; Beltrán. All. Italiano. A disp. Martinelli, Vannucchi, Milenkovic, M. Lopez, Gonzalez, Sottil, Infantino, Mina, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi. A disp. Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Acerbi, Buchanan, Bisseck, Dimarco, Akinsanmiro, Stankovic, Sanchez

Arbitro: Aureliano

FIORENTINA INTER, IL PREPARTITA

