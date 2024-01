Fiorentina Fc Internazionale, centrocampo scelto ma Klaassen spera: le NEWS di formazione

Fiorentina Inter, centrocampo scelto ma Klaassen spera: le ultime di formazione di Simone Inzaghi in vista del match di Serie A

Arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile sulle probabili scelte di formazione di Simone Inzaghi per Fiorentina Inter. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Bastoni ha recuperato dall’affaticamento all’adduttore ma si dovrebbe accomodare in panchina: in difesa ci saranno Pavard, de Vrij e Acerbi. In avanti confermati Lautaro e Thuram.

La rivoluzione principale coinvolge il centrocampo, date le squalifiche di Barella e Calhanoglu. A sostituire i due ci dovrebbero pensare Asllani e Frattesi, anche se Klaassen spera di poter insediare uno dei due per una maglia da titolare: per il momento resta un’opzione a gara in corso.

