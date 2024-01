Fiorentina Fc Internazionale, Buchanan scalpita: chance di esordio per il canadese? Le NEWS da Appiano

Fiorentina Inter, Buchanan scalpita: chance di esordio per il canadese? Le ultime notizie da Appiano Gentile: Inzaghi intanto sorride

Arrivano alcuni aggiornamenti positivi da Appiano Gentile in vista di Fiorentina Inter. Il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, ha ormai totalmente recuperato Alessandro Bastoni, il quale già da ieri ha fatto il suo rientro in gruppo in allenamento (così come Denzel Dumfries, che aveva saltato una seduta per motivi familiari).

Come riferisce Sport Mediaset, alla Pinetina Tajon Buchanan scalpita per ottenere i primi minuti in campo. L’esterno canadese, arrivato a gennaio dal Club Bruges, potrebbe fare il suo esordio proprio nella sfida del Franchi.

