Fiorentina come la Vecchia Signora Juventina: terza vittoria di fila di corto muso senza subire gol

Fiorentina come la Juve: terza vittoria di fila di corto muso senza subire gol. Italiano dopo Monza e Verona batte anche il Torino 1-0

La Fiorentina di Italiano ci prende gusto e dopo aver battuto il Verona e il Monza di corto muso, oggi ha sconfitto il Torino per 1-0.

Terza vittoria di fila, quindi, di corto muso per la squadra viola che, un po’ come la Juve, è riuscita anche a non subire gol. Sono 5 i risultati consecutivi della Fiorentina, con 4 vittorie e 1 pareggio con la Roma.

