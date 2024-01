Fiorentina Bologna 5-4 dcr, Italiano vola in semifinale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di AC Milan Atalanta

Fiorentina Bologna 5-4 dcr, Italiano vola in semifinale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Milan Atalanta. Il tabellone

Sarà la Fiorentina a sfidare la vincente di Milan Atalanta nella semifinale di Coppa Italia.

Non sono bastati i 120 minuti regolamentari per sbloccare una partita molto vivace e dispendiosa per Fiorentina e Bologna. Dagli 11 metri hanno avuto la meglio i toscani con l’errore decisivo di Posch.

The post Fiorentina Bologna 5-4 dcr, Italiano vola in semifinale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Milan Atalanta appeared first on Milan News 24.