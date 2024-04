Fiorentina Atalanta BC 1-0: Mandragora decisivo, la viola riscatta il ko VS il #Milan AC

00:01,4 Apr 2024, MILANELLO.

Un euro gol di Mandragora decide la semifinale dii Coppa Italia tra Fiorentina Atalanta. La viola riscatta il ko contro il Diavolo Rossonero La Fiorentina batte 1-0 l’Atalanta e si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia, riscattando la sconfitta in campionato contro il Diavolo Rossonero. Primo tempo dominato dalla Viola, che sblocca con merito il […]

