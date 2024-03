21:46, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Fiorentina ai quarti di Conference League: è la prima italiana a passare il turno in Europa. Decisivo l’1-1 col Maccabi Haifa

La Fiorentina pareggia 1-1 con il Maccabi Haifa (che tanto aveva fatto male alla Juve l’anno scorso) e strappa il pass per i quarti di finale di Conference League in virtù della vittoria per 3-4 dell’andata.

La viola è la prima squadra italiana a passare il turno in Europa dopo le eliminazioni di Lazio, S.S.C. Napoli e Inter dalla Champions League.

