Fiorentina Ac Milan, manca un calcio di #RIGORE ai Viola? Calvarese la pensa così

31 Mar 2024, 18:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Continuano le polemiche per quanto accaduto durante Fiorentina-Milan, ecco cosa ne pensa Cavalese sul possibile #RIGORE non assegnato Gianpaolo Calvarese non usa mezzi termini. Internazionalevenuto perTuttosport l’ex arbitro ha così parlato di alcune decisioni in Fiorentina Milan. In modo particolare il suo #commento #tecnico è sul tocco di braccio di Tomori in area di #RIGORE. Lui la pensa così sulla partita […]

L’articolo Fiorentina Milan, manca un #RIGORE ai Viola? Calvarese la pensa così proviene da Internazionale News 24.