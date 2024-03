00:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Fiorentina A.S. Roma 2-2, giallorossi beffati in extremis: ecco com’è andata la gara valevole per il 28° turno del campionato di Serie A

Finisce qui Fiorentina A.S. Roma. Il match dell’Artemio Franchi finisce in parità. Pari acciuffato all’ultimo dai giallorossi, quando tutto sembrava tendere verso una vittoria della Viola. Volge così quasi al termine il 28° turno di Serie A (in attesa di S.S. Lazio Udinese di domani sera).

Ad aprire le marcature la rete di Ranieri di testa. Pareggia i conti Aouar, anche lui con un colpo di testa. I toscani rialzano la testa e ritrovano il vantaggio con Mandragora. Poi Svilar para un rigore a Biraghi e nei minuti di recupero arriva la grande beffa per la squadra di Italiano con la rete di Llorente.

