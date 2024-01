Fiore si sbilancia: «Contro l’Fc Internazionale la Vecchia Signora Juventina farà la solita gara, il risultato…» #Intervista

L’ex calciatore Stefano Fiore ha detto la sua in vista dello scontro diretto per lo scudetto tra l’Inter di Inzaghi e la Juve di Allegri

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Stefano Fiore si è espresso così sul match che si aspetterà tra Inter e Juve, scontro diretto per lo scudetto.

PAROLE – «Il risultato di domenica prossima sarà decisivo solo per l’Inter che farà la partita per vincere. La Juventus farà la solita gara attenta e accorta e proverà ad aspettare la squadra di Inzaghi per ripartire di rimessa. Per quanto riguarda Juve-Empoli la squadra bianconera si è abbassata troppo. Anche l’inferiorità numerica ha pesato, così come le assenze di Rabiot e Chiesa. Baldanzi ha trovato un gran gol, però si poteva anche tenere più alto Vlahovic».

