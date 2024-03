Filippo Galli punge il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Contro l’Empoli F.C. nonè stato entusiasmante, servirà questo ora» #Intervista #News #Ultimora

20:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Filippo Galli ha parlato in un’intervista a Radio Rossonera. Ecco il suo commento sulla vittoria del Diavolo Rossonero contro l’Empoli

LE PAROLE – «Non è stata una gara entusiasmante, ma è stato importante aver vinto senza subire quasi nulla. Con un ritmo lento e poca velocità, per gli avversari è più facile chiudersi e concedere poco, servirà aumentare la manovra e la precisione nei passaggi»

