Filip “Fil” Kostic via dalla #Juve: spunta una nuova destinazione. Il serbo ai saluti

Filip “Fil” Kostic via dalla Juve: spunta una nuova destinazione per l’esterno bianconero. Il giocatore è ormai ai saluti

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Filip Filip “Fil” Kostic è sempre più vicino a lasciare la Juve al termine di un’annata deludente fin qui a livello personale, con soli 4 assist vincenti messi a segno e nessun gol.

Il serbo piace al Marsiglia, che vanta ottimi rapporti con il procuratore Lucci ed è al momento al primo posto tra le squadre in corsa per assicurarsi la sua firma. Occhio però alla concorrenza delle altre formazioni francesi.

