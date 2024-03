Filip “Fil” Kostic sul #mercato? Quanto chiede la #Juve per il laterale serbo

15:18, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Filip “Fil” Kostic via dalla Juve? Prezzo fissato per l’esterno serbo. Le ULTIME novità sul futuro del laterale

Filip Filip “Fil” Kostic è sulla lista dei cedibili per il prossimo #mercato estivo. Come riportato da calcio#mercato.com, la Juve chiederebbe una cifra tra i 10 e i 15 milioni per il cartellino del serbo.

Nelle ultime ore è spuntata la pista Marsiglia per il laterale bianconero.

