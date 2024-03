Filip “Fil” Kostic o Iling-Junior in #Juve Genoa C.F.C.? Mister Max Allegri chiarisce così i dubbi della vigilia

20:03, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Filip “Fil” Kostic o Iling-Junior domani dal primo minuto in Juve-Genoa? Mister Max Allegri parla del ballottaggio in conferenza stampa

In conferenza stampa, Massimiliano Mister Max Allegri ha parlato del ballottaggio tra Filip “Fil” Kostic e Iling-Junior alla vigilia di Juve-Genoa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

KOSTIC – «Domani ha probabilità di giocare, le ultime due partite invece sono scelte tecniche, perchè Iling sta facendo bene e ha fatto due buone partite. Si fa anche per cercare di motivare i songoli giocatori».

Pubblicità

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI Mister Max Allegri PRE #Juventus F.C.-GENOA

The post Filip “Fil” Kostic o Iling-Junior in Juve Genoa? Mister Max Allegri chiarisce così i dubbi della vigilia appeared first on Juventus News 24.