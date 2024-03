Filip “Fil” Kostic #Juve, bianconeri pronti ad ascoltare eventuali offerte. #ULTIMISSIME #NEWS 

14:48, 18 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il futuro di Filip “Fil” Kostic alla Juve sembra essere semrpe più incerto. In estate Giuntoli potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte

Il futuro alla Juve di Filip Filip “Fil” Kostic, esterno sinistro classe ’92 della nazionale serba, sembra essere in bilico. Secondo Calcio#mercato.com, potrebbe essere ceduto in estate, visto anche l’impiego marginale nelle ultime partite di campionato.

I bianconeri valuteranno eventuali offerte per il suo cartellino, prendendo seriamente in considerazione proposte economicamente vantaggiose. Filip “Fil” Kostic potrebbe dunque lasciare la Juve senza troppi rimpianti.

