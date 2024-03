Filip “Fil” Kostic è il re dei cross nella #Juve: con Chicco Chiesa ha pure un altro primato

22:48, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Filip “Fil” Kostic è il re dei cross nella Juve dopo 29 giornate di campionato: con Chiesa ha pure un altro primato. I dati sul serbo

Filip “Fil” Kostic, in 29 partite di campionato, è andato al cross per 143 volte, corner inclusi. Nessun giocatore della Juve ne ha fatti di più fino a questo momento.

Non solo. L’esterno serbo, insieme a Chiesa, è il bianconero che ha creato più occasioni nello stesso periodo: 38. Appena sotto di loro si trova McKennie con 37.

