Fifa The Best 2024, nominata la Top 11 e l’allenatore dell’anno: nessun giocatore della Serie A. L’elenco completo

Questa sera a Londra si sta tenendo la cerimonia del FIFA The Best 2024, in cui verrà premiato il miglior giocatore dell’ultima stagione e verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti. Nel mentre sono stati nominati l’allenatore dell’anno e la top 11 della passata stagione.

Top 11 (3-3-4): Courtois; Walker, Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius. Allenatore: Guardiola.

