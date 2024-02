Festival di Sanremo, all’Ariston presente anche Cristiano Giuntoli – NEWS

Ultima serata del Festival di Sanremo all’Ariston, in platea c’è un po’ di bianconero: Cristiano Giuntoli tra il pubblico – FOTO

Quinta e ultima serata del Festival di Sanremo che sta sta andando in scena al teatro Ariston. Questa sera, a notte inoltrata, ci sarà poi il nome del vincitore della 74° edizione.

Pubblicità

Perchè parliamo di Sanremo? Perchè nonostante un conduttore dichiaratamente dell’Inter (Amadeus ndr) in platea c’è un po’ di bianconero. Nelle prime file, infatti, è presente il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli insieme alla moglie. Un evento imperdibile anche per il dirigente bianconero.

Pubblicità

The post Festival di Sanremo, all’Ariston presente anche Cristiano Giuntoli – FOTO appeared first on Juventus News 24.