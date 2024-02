Festa: «Presidente Zhang? Vuole aspettare, l’Fc Internazionale tra qualche mese potrebbe…» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista del Sole 24ore Carlo Festa si è espresso a Giornale Radio sulla situazione economica dell’Inter e sul futuro di Zhang

Festa ha fatto il punto sulla situazione finanziaria dell’Inter e il possibile passaggio di consegne:

SITUAZIONE – «Oaktree probabilmente non ha interesse a fare come con il Milan, perché non è un soggetto che va a gestire le situazioni che finanzia. Mi risulta che dei potenziali compratori si sono già rivolti a questo fondo americano in vista della scadenza di maggio, quindi bisognerà vedere se Zhang riuscirà a tirare fuori una soluzione per riuscire a resistere. Certamente un progetto stadio agganciato al club sicuro, perché adesso è tutto ancora incerto e un po’ ballerino, farebbe lievitare il valore dell’Inter poi molto dipenderà anche dal cammino in Champions e dai conti che verranno chiusi nell’ultimo esercizio che erano in miglioramento, benché in forte perdita, rispetto all’esercizio precedente.

La via del risanamento unita a risultati sportivi ancora una volta importanti in Champions e il progetto stadio sono tutti elementi che potrebbero far lievitare ancora di più la valutazione attuale del club nella testa di Zhang, che è di 1,2, miliardi, ovvero quanto è stato valutato il Milan da RedBird

RINEGOZIARE – «Il riscadenziamento del debito è una negoziazione con un nuova scadenza, che è una procedura abbastanza utilizzata nei casi di rifinanziamento. Il problema principale in questi casi è che bisogna dare delle garanzie aggiuntive e il tasso d’interesse sale rispetto a quello praticato inizialmente che era già al 12%.

È un debito che andrebbe rinegoziato però Zhang dovrebbe dare delle garanzie aggiuntive, la garanzia attuale è quella del pegno sull’Inter però è una situazione tutta da scoprire. Mancano meno di tre mesi, si andrà un po’ al fotofinish, bisognerà vedere anche cosa deciderà il finanziatore, ovvero il fondo californiano Oaktree che in questo momento ha in pugno la situazione».

L’articolo Festa: «Zhang? Vuole aspettare, l’Inter tra qualche mese potrebbe…» proviene da Inter News 24.