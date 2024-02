Ferrara: «Giusto convalidare gol di Mr Ace, vi spiego il motivo» #Intervista

Pubblicità

Ciro Ferrara ha commentato ai microfoni di Dazn il gol realizzato da Francesco Acerbi nella sfida vinta contro la Roma

Ciro Ferrara ha espresso la propria opinione sul gol segnato da Francesco Acerbi in Roma-Inter ai microfoni di Dazn.

Pubblicità

GOL DI ACERBI – «Era un gol da convalidare? Assolutamente sì. Poi magari Rui Patricio protesta o comunque mima il gesto di essere stato disturbato, ma all’inizio quando si svolge l’azione neanche si accorge che ha Thuram lì davanti. Subisce gol ma non si lamenta del giocatore in fuorigioco né tantomeno del giocatore che non gli ha concesso di poter intervenire. Avrei capito se il pallone fosse finito sulla destra di Rui Patricio, ma il pallone va totalmente dall’altra parte. Non è che se ti sto affianco ti sto dando fastidio! Secondo me gol giusto da convalidare».

Pubblicità

L’articolo Ferrara: «Giusto convalidare gol di Acerbi, vi spiego il motivo» proviene da Inter News 24.