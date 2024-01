Ferguson Vecchia Signora Juventina, nuovi contatti anche per il centrocampista del Bologna! I dettagli

Ferguson Juve, nuovi contatti anche per il centrocampista del Bologna! I dettagli e gli aggiornamenti di mercato

Nella lista di Giuntoli e Manna per il centrocampo c’è anche Ferguson del Bologna. Come riportato da calciomercato.com, anche la Juve ha avuto un confronto con l’agente del centrocampista scozzese classe 1999.

Tuttavia, se ne riparlerà solo in estate: Ferguson sembra preferire la destinazione Premier League. Sulle sue tracce in Italia ci sono anche il Milan e la Lazio.

