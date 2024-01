Ferguson Vecchia Signora Juventina, il Milan prepara l’assalto! I dettagli

Ferguson Juve, il Milan prepara l’assalto! I dettagli sul talento di proprietà del Bologna

Come riportato da Tuttosport, Ferguson è in cima alla lista del Milan a gennaio: in caso di uscita di Krunic, infatti, il club rossonero potrebbe dare l’assalto al centrocampista del Bologna.

Il talento rossoblù piace anche alla Juve, che lo monitora per la sessione estiva di calciomercato. Giuntoli è avvisato.

